Perde il controllo e si schianta con l’auto contro un muro: ferito

Perde il controllo della Ford Focus e si schianta contro il muro. Vittima dell’incidente, accaduto alle quattro di ieri mattina, in via Borgo da Mare, alla periferia del centro storico di Monteprandone, un ragazzo di 22 anni della zona, forse colto da un colpo di sonno o a causa di una distrazione. Uno schianto piuttosto severo, tanto che il giovane automobilista è rimasto ferito ed è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto, per gli accertamenti diagnostici, dall’equipaggio della Potes-118, chiamata ad intervenire dopo la richiesta di soccorsi fatta da alcuni residenti. Il giovane, ad ogni modo, sembra, non aver subito danni importanti. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri del nucleo operativo radio mobile della compagnia di San Benedetto che ha eseguito i rilievi tecnici del sinistro ed avviato gli accertamenti per verificare lo stato psicofisico del conducente dell’auto.