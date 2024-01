Perde il lavoro e minaccia suicidio. Interviene la polizia e lo salva

La perdita del lavoro e le conseguenti difficoltà economiche sono all’origine di quanto accaduto lo scorso 28 dicembre quando un ascolano ha minacciato il suicidio. E’ stata però decisiva la perizia degli agenti della Polizia in servizio alla Questura ad evitare che potesse dare seguito alla minaccia. Il 28 dicembre scorso l’uomo ha manifestato intenzioni autolesionistiche ed ha telefonato al numero delle emergenze per annunciare il suo intento malsano causato – ha spiegato – dalla precaria condizione economico-sociale per la perdita del lavoro. Era particolarmente amareggiato e impaurito per la situazione . Immediatamente una pattuglia dell’Upgs della Questura è intervenuta nell’appartamento, mentre l’operatore del Cot, resosi conto che l’uomo aveva soprattutto bisogno di aiuto psicologico, ha trattenuto al telefono l’interlocutore in difficoltà. Con grande sensibilità gli ha chiesto di parlargli dei suoi problemi e di quanto lo affliggesse, intraprendendo con lo stesso un prolungato dialogo che ha consentito agli agenti della volante, già allertati dalla drammatica segnalazione, di raggiungerlo ed instaurare con lo stesso un ulteriore colloquio che si è concluso positivamente.

Il soggetto, malgrado continuasse a parlare del fatto che fosse stato dimenticato da tutti, ha infatti accettato di seguire gli operatori sanitari del 118, giunti sul posto ai fini della valutazione psicologica.

p. erc.