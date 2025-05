Perde olio sulla Statale per quattro chilometri

Grazie all’allarme lanciato dallo stesso conducente del mezzo agricolo che ha perso olio lungo la statale Adriatica, da San Benedetto all’inizio di Grottammare, è stato possibile evitare eventuali problemi alla circolazione. L’episodio è accaduto intorno alle ore quattro di ieri quando il trattorista diretto verso nord, giunto all’altezza della rotatoria sul torrente Tesino, si è accorto che il mezzo stava perdendo olio. L’ha subito bloccato ed ha chiamato i carabinieri e la polizia stradale.

In poco tempo è stato possibile risalire all’inizio della scia di olio, in direzione dell’ospedale ‘Madonna del Soccorso’ che si è protratta per circa quattro chilometri. Le forze dell’ordine hanno fatto intervenire una ditta specializzata che ha cosparso il combustibile con materiale assorbente in modo da evitare eventuali scivolamenti di mezzi in transito. Per facilitare l’operazione carabinieri e polizia, dov’era possibile, ha deviato il traffico su strade parallele. Cosa possibile, soprattutto grazie all’orario in cui la viabilità era ancora molto scarsa. Il problema è stato risolto nel volgere di un paio d’ore.