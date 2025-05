Pergolettese supera Ascoli 1-0 nei playoff Under 16 grazie a Bisetto

PERGOLETTESE

1

ASCOLI

0

PERGOLETTESE: Lavezzi, Premoli, T. Loda (dal 31’ s.t. Pupo), Pascali, Franzosi, Facchi, Moretti, Palamara (dal 15’ s.t. Granata), Picarelli (dal 31’ s.t. Castoldi), Bisetto, Clerici (dal 3’ s.t. Pasinetti). Panchina: Santoro, Sempio, R. Loda, Capecchi, Vismara. All. Todisco

ASCOLI: Chionne, Conestà (dal 25’ s.t. Mancini), D’Agostino, Di Mattia (dal 17’ s.t. Di Giammatteo), Diamanti, Ciabattoni, Cucco, Curzi, Balducci, Platania (dal 25’ s.t. Traini), Ripa (dall’8’ s.t. Aloisi). Panchina: Angeletti, Cavalieri, Capasso, Rossi, Perrulli. All. Monaco

Arbitro: Borghi di Modena

Rete: 30’ p.t. Bisetto

Note - Ammoniti Premoli, Picarelli, Granata per la Pergolettese. Angoli: 1-0. Recuperi: 2’ p.t., 7’ s.t.

Parte malissimo l’avventura playoff della formazione Under 16 dell’Ascoli che ieri è uscita sconfitta per 1-0 sul campo della Pergolettese. Il match giocato allo stadio Voltini di Crema, e valevole per il match d’andata dei quarti di finale, si è risolto in favore dei padroni di casa che si sono mostrati abili nel superare di misura i bianconeri grazie al gol trovato alla mezz’ora del primo tempo da Bisetto. Beffardo il tiro-cross capace di sorprendere il portiere del Picchio nel tentativo operato dall’avversario per mettere la palla in area in direzione dei propri attaccanti. Nella gara di ritorno i ragazzi di mister Monaco dovranno cercare di ribaltare la situazione per riuscire a passare il turno. In caso di successo dell’Ascoli con un gol di scarto si disputeranno i tempi supplementari. In caso di un gol di vantaggio al termine di essi passerebbe il Picchio grazie alla migliore posizione ottenuta nel corso della regular season.

Tutto secondo copione invece per gli Under 15 che nella partita di ritorno contro il Catania non si sono fatti sfuggire la qualificazione ai quarti. Dopo il 2-2 dell’andata al Picchio Village lo scontro è terminato 1-0 per la formazione di Cusimano che così ha potuto ottenere il pass al turno successivo. Decisiva la marcatura messa a segno dal bianconero Cappella nel corso della prima frazione. Ora sulla strada dell’Ascoli ci sarà l’Avellino. L’appuntamento è per domenica prossima al Picchio Village per il match d’andata. Ritorno in programma nella tana dei lupi irpini. Ai campani per prevalere nel doppio duello basteranno due pareggi per eliminare i bianconeri in virtù della miglior posizione di classifica in campionato.

mas.mar.