Perito elettronico con esperienza

Nella provincia di Ascoli si ricerca perito elettronico per assemblaggio di circuiti elettronici e componenti dispositivi elettronici. E’ richiesta conoscenza per installazione e attrezzature di sistemi elettronici, taratura, calibrazione e collaudo. Chi vorrà candidarsi a ricoprire questo incarico dovrà avere esperienza nel ruolo richiesto e nel settore automotive, alimentare, farmaceutico e aeronautica. I candidati non dovranno avere una età superiore ai 0 anni. E’ richiesta anche una buona conoscenza della lingua inglese. La sede di lavoro sarà a Spinetoli. Chi fosse interessato a questo annuncio dovrà rivolgersi al centro per l’impiego di Ascoli. Potrà inviare una email a [email protected], una pec a [email protected] o contattare il numero di telefono 0736352800.