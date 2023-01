Permessi ztl validi fino a febbraio

Amministrazione Comunale informa che è possibile effettuare il rinnovo dei permessi per transito e sosta in Ztl. Gli uffici della Saba, presso il Parcheggio Torricella, sono aperti tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle 12. I nuovi permessi verranno consegnati immediatamente dopo il pagamento, che potrà essere effettuato sia in contanti sia tramite Bancomat. I costi dei permessi sono rimasti invariati rispetto allo scorso anno: si parte quindi da 25 euro annuali fino ad arrivare ai 75 per quelli speciali. La validità dei vecchi pass è comunque stata prorogata fino al 28 febbraio.