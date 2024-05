Perotti: "La Samb è leggermente favorita"

"Non parlerei di match fra deluse, ma di gara importante tra due squadre blasonate". Testi e musica del diesse dell’Aquila ed ex Samb Simone Perotti. "Stiamo parlando - aggiunge - di due società di grande blasone, con campionati di C alle spalle come l’Aquila e di B come la Samb. Entrambe hanno disputato un torneo importante in un girone, il raggruppamento F che senza ombra di dubbio è il più difficile di tutta la Serie D. Il rammarico c’è per entrambe le squadre che potevano gestire meglio alcune partite e raggiungere il Campobasso. Nella prima parte di stagione la Samb ha dimostrato di potere vincere il campionato, mentre da parte nostra potevamo accelerare di più e riprendere la formazione molisana”. Per quanto riguarda un possibile ripescaggio, Simone Perotti è alquanto scettico. “Innanzitutto -spiega- si devono vincere i play off- e poi vedere cosa accadrà. Ci sono tante variabili da prendere in considerazione e troppi calcoli da fare a partire da come verrà effettuato il ripescaggio, se cioè verranno prese in considerazione per prime le retrocesse dalla C o quelle della classifica della D. Ci sono poi tanti altri fattori in ballo. Intanto ci giochiamo questa finale, poi chi vincerà vedrà se ci potranno essere le reali possibilità di un ripescaggio”. Sarà una partita diversa da quella del campionato vinta dall’Aquila per 1-0. "E’ vero - dice Simone Perotti - la Samb arriva a quest’incontro diversamente rispetto al campionato. Da parte nostra abbiamo qualche problema per quanto riguarda gli infortunati nelle ultime partite. Banegas è sempre in dubbio ma ci potrebbero essere anche assenze importanti. Non bisogna dimenticare - è sempre il diesse dell’Aquila che parla - che veniamo da una rincorsa difficile al Campobasso, in cui abbiamo sprecato diverse energie fisiche e mentali. Non me la sento di fare un pronostico e do il 50% delle possibilità di vittoria ad entrambe le formazioni con la Samb leggermente favorita. Sarà - conclude Perotti - una partita apertissima".

Tifosi. Sono 600 i biglietti messi a disposizione dell’Aquila per i tifosi della Samb. Il prezzo è di 7 euro più il diritto di prevendita (non è previsto il tagliando ridotto). Sono acquistabili in tutti i punti Vivaticket (no online) dalle ore 9 di questa mattina e fino alle 19 di domani. Il botteghino ospite che rimarrà chiuso il giorno della gara. I residenti nella provincia di Ascoli Piceno potranno acquistare esclusivamente i biglietti per il settore ospiti. Benedetto Marinangeli