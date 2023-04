Perse il controllo dell’auto Giovane travolge una donna: lei muore dopo 7 mesi di coma

Dopo sette mesi di ricovero in stato di coma presso l’ospedale di Giulianova, è morta la donna di 60 anni residente a San Benedetto vittima di un incidente stradale avvenuto la sera dell’11 settembre 2022 lungo la Bonifica, in territorio di Ancarano. La tunisina era all’interno di un’auto parcheggiata a bordo strada quando contro la vettura è andata a sbattere un’altra auto condotta da un ascolano 34enne che ne aveva perso il controllo. L’uomo all’epoca venne indagato per lesioni personali gravissime e dopo il decesso della donna l’imputazione è diventata di omicidio stradale aggravato dalla guida senza patente, dalla velocità elevata e dallo stato di ebrezza: rischia una pena da 8 a 10 anni di carcere. Il suo avvocato, Umberto Gramenzi, parteciperà domani all’autopsia che verrà effettuata sul cadavere della 60enne. Il 34enne ascolano rimase leggermente ferito. L’uomo era alla guida di una Fiat Stilo quando è finito fuori strada impattando contro la Peugeot della donna. Uno scontro violentissimo: i sanitari del 118 ricoverarono d’urgenza la donna di origini nordafricane all’ospedale Mazzini di Teramo. L’uomo venne sottoposto a prelievo di sangue per stabilire se al momento dell’incidente avesse assunto quantità non consentite di alcolici o sostanze psicotiche. L’esito fu negativo per le sostanze, ma di poco positivo per l’alcol. Nei suoi confronti venne immediatamente elevata una multa di 5.500 euro in quanto la sua patente gli era stata sospesa per guida in stato di ebrezza e lui si era invece comunque messo alla guida senza attendere due giorni, quando la sospensione sarebbe finita. Era reduce quel giorno da una festa ad Acquasanta e si stava dirigendo verso San Benedetto, ma proprio perché viaggiava senza patente aveva deciso di non percorrere la superstrada Ascoli-Mare, preferendo la Bonifica, probabilmente pensando che ci sarebbero state meno possibilità di imbattersi in una pattuglia della stradale o dei carabinieri. Qualcosa è però andato storto, poiché ha perso il controllo della sua auto finendo contro quella con a bordo la 60enne nordafricana che dopo sette mesi di coma è morta.

Peppe Ercoli