Perseguita l’ex nonostante i divieti: arrestato

Un quarantenne sambenedettese, già indagato per maltrattamenti, lesioni aggravate e violenza privata, con tanto di divieto di avvicinamento alla moglie, l’ha pedinata fino a Castel di Lama, poi l’ha invitata a pranzo e tentato perfino di baciarla. Nei confronti dell’uomo è scattato il provvedimento degli arresti domiciliari, eseguito dai carabinieri della compagnia di San Benedetto su disposizione del Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Ascoli. L’uomo, nonostante fosse da qualche mese sottoposto a un provvedimento che gli impediva di avvicinarsi all’ex moglie, nei giorni scorsi l’ha seguita fino a Castel di Lama, dove la donna doveva incontrarsi con un’amica e dove l’ex coniuge ha cercato di baciarla e portala a pranzo in un ristorante della zona. Vistasi in pericolo, la donna ha subito sporto denuncia ai carabinieri di Castignano, i quali hanno riferito al Pubblico Ministero di turno quanto stava accedendo. Le indagini, immediatamente eseguite ed i risultati trasmessi alla Procura della Repubblica di Ascoli, hanno consentito ai magistrati di far scattare l’aggravamento della misura cautelare sulla base della violazione del divieto di avvicinamento alla donna.

La richiesta è stata subito accolta dal Giudice per le Indagini Preliminari che ha dato il via al procedimento di arresto per evitare una eventuale escalation. Il quarantenne è stato rintracciato dai militari dell’arma nella città di San Benedetto, dove risiede, e posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Un evento grave cui la magistratura e le forze dell’ordine hanno posto rimedio nel volgere di 48 ore, evitando eventuali rischi che ne sarebbero potuti derivare, in un momento in cui il fenomeno delle aggressioni alle donne è argomento all’ordine del giorno dato il ripetersi dei femminicidi dal nord al sud della Penisola.

E’ da tempo che le forze dell’ordine sono quotidianamente impegnate, con personale qualificato, nel monitorare situazioni a rischio, raccogliendo ogni minimo segnale di potenziali violenze nei confronti delle fasce più deboli e nel coordinarsi con rapidità con la Procura della Repubblica al fine di arginare ogni situazione di pericolo. Nonostante tutto, le violenze nei confronti delle donne, ma spesso anche nei confronti degli stessi familiari, si susseguono.

ma. ie.