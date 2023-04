Persiana di legno vola da un palazzo

Altro che distacco di frammenti di intonaco oppure di una tegola, questa volta è precipitata sul marciapiede un’intera persiana di legno. E’ accaduto ieri mattina, giorno di mercato, in fondo a via Calatafimi incrocio con via Pizzi. Per fortuna in quel momento non c’erano persone di passaggio. A cedere è stata una delle due ante della persiana che è caduta dal primo piano quasi davanti all’ingresso di una nota parrucchieria e a pochi passi dalla Farmacia Tomassini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento, che hanno transennato la zona ed una pattuglia della polizia locale che ha momentaneamente chiuso la strada, giusto il tempo necessario ai pompieri per verificare le condizioni delle altre persiane e mettere in sicurezza quella interessata dal distacco. I presenti hanno parlato di un vero e proprio miracolo, poiché su quel marciapiede ci sono sempre pedoni di passaggio, in particolare nei giorni di mercato.