"Personale allo stremo e crescente precarietà. Serve unione sindacale"

In vista dell’insediamento del nuovo direttore generale dell’Ast di Ascoli Antonello Maraldo, arriva dalla Cisl sanità un appello all’unità di tutti i sindacati. La Cisl provinciale, attraverso le parole del suo rappresentante Giorgio Cipollini, denuncia con fermezza la drammatica situazione vissuta all’interno dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli. Il contesto è chiaro: personale esausto, organici ridotti all’osso, diritti sistematicamente violati e un clima aziendale divenuto ormai insostenibile. "È il momento di smetterla con le contrapposizioni sterili tra sigle sindacali", tuona Cipollini. "Abbiamo il dovere morale e civile di fare fronte comune, non solo per tutelare i lavoratori che rappresentiamo, ma anche per salvaguardare la qualità di un servizio sanitario pubblico che sta cedendo sotto il peso delle inefficienze e delle arroganti scelte unilaterali della dirigenza". Le parole del rappresentante della Cisl FP non lasciano spazio a dubbi: la crisi all’interno dell’Ast di Ascoli viene ritenuta dalle organizzazioni dei lavoratori "strutturale" e ha raggiunto livelli allarmanti. "E mentre la direzione aziendale continua a celebrare un’efficienza tanto sbandierata quanto lontana dalla realtà quotidiana degli operatori, il personale sanitario vive ogni giorno in condizioni di crescente precarietà professionale ed emotiva".

p.erc.