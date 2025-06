Personale Ast e ferie in arrivo. L’Usb: "Piano inadeguato e dannoso"

Un’estate da "brividi" quella che si prospetta per l’Ast di Ascoli secondo la Rsu Usb, che, in occasione del terzo incontro di trattativa con la Direzione aziendale tenutosi il 3 giugno, ha espresso forte preoccupazione per le scelte organizzative e gestionali legate al piano ferie 2025 e alla cronica carenza di personale. Il sindacato di base non è dunque contento del piano ferie che è stato approvato due giorni fa. I delegati Mauro Giuliani, Leonardo Pezzuoli, Amelia Falleroni e Serena Mignini hanno ribadito in una nota congiunta diffusa ieri la netta contrarietà all’accorpamento dei reparti di Chirurgia e Ortopedia dell’Ospedale Mazzoni, considerato "inadeguato e dannoso per la tenuta dell’offerta sanitaria nel territorio".

Grave anche, secondo il sindacato, il ricorso a personale interinale e cooperative private per coprire turni e ferie, mentre restano inutilizzate le graduatorie pubbliche di Oss e infermieri. USB denuncia l’utilizzo di oltre 348mila euro di fondi pubblici per finanziare personale esterno, chiedendo invece assunzioni dirette e stabili, come previsto anche dal Piao per il personale dell’Osco. A oggi, infatti, non risultano reclutati operatori socio sanitari dalla graduatoria vigente, mentre il personale infermieristico ha risposto in modo minimo all’offerta di contratti troppo brevi (solo tre mesi). Il sindacato chiede quindi l’invio immediato di comunicazioni ufficiali riguardanti assunzioni a tempo indeterminato per l’Osco, assunzioni a tempo determinato (almeno 6 mesi) da graduatorie Oss, nuovi avvisi pubblici per copertura ferie estive, con contratti non inferiori a sei mesi. Durante l’incontro, Usb ha anche sollevato la questione delle prestazioni aggiuntive, chiedendo chiarezza sul regolamento vigente, che non specifica chiaramente i criteri di saldo delle ore. "Non possiamo accettare che, a causa di una mancata programmazione, si penalizzino lavoratori e cittadini del Piceno", affermano i delegati Usb. Pur riconoscendo le difficoltà ereditarie affrontate dall’attuale dg Maraldo, il sindacato ribadisce la necessità di percorrere tutte le strade pubbliche possibili prima di ricorrere al privato. USB conferma l’impegno costante nella difesa dei diritti e delle condizioni di lavoro del personale Ast Ap, con competenza, passione e perseveranza.

p. erc.