Personale di salvataggio da ridurre in bassa stagione

Meno torrette e quindi meno personale in bassa stagione: è su questa falsariga che balneari e Autorità portuale potrebbero accordarsi sulla scottante questione del salvataggio in mare. Tema che è stato al centro dell’incontro voluto dall’Itb, andato in scena il 9 febbraio, e durante il quale è intervenuta anche la compagine comunale. "Nel momento in cui si mantiene la stagione balneare penso sia giusto mantenere anche il servizio di salvataggio – ha detto l’assessore all’urbanistica Bruno Gabrielli a margine della riunione - Quindi propongo che venga garantito il servizio, però modulandolo a valle di un ragionamento fatto con la Capitaneria di porto. Ritengo si possa trovare un equilibrio in grado di lasciare tutti soddisfatti, dall’Autorità, ai balneari, ai visitatori. È in tal senso, peraltro, che ho deciso di chiedere un chiarimento alla capitaneria e alla regione, finalizzato ad evitare qualsiasi fraintendimento".

Durante l’incontro, l’avvocato Domenico Ricci ha fatto presente che la Capitaneria ha competenza solo sulla modalità di erogazione del servizio, mentre le tempistiche sarebbero espressamente normate dal regolamento regionale risalente al 2004. Quindi, quale soluzione adottare? "Bisogna partire da un concetto – continua Gabrielli - siamo la prima città turistica delle Marche, quindi dobbiamo garantire qualità ai bagnanti. In fin dei conti è tutto nel nostro interesse, e penso che i concessionari siano d’accordo su questo.

A maggio e settembre siamo ancora dentro la stagione, ma l’afflusso è molto ridotto rispetto ai mesi di pienone. Dunque, per fare un esempio, in questi mesi si potrebbero piazzare torrette ogni 500 metri, mentre a giugno, luglio e agosto ogni 250: in questo modo, in bassa stagione verrebbe impiegato meno personale, ma il servizio verrebbe ugualmente garantito".

L’obiettivo dichiarato è quello di evitare che la situazione degeneri come nel 2023, quando furono elevati verbali a diversi chalet che non avevano mantenuto il salvataggio fino alla data di scadenza della stagione, prorogata dalla regione al primo ottobre. La questione comunque verrà affrontata in un prossimo incontro con la regione, e successivamente ridiscussa in sede comunale, al fine di trovare una quadra in vista dell’ordinanza stagionale, che verrà emanata nelle prossime settimane. I balneari, nell’incontro, hanno anche illustrato le ultime novità in tema Bolkestein. In base alle conclusioni scritte dell’avvocato generale Capeta – della Corte di Giustizia Ue – in merito ad un recente contenzioso "le norme nazionali relative alle concessioni di risorse naturali scarse rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva sui servizi. Tuttavia, il termine di recepimento di tale direttiva è scaduto il 28 dicembre 2009, mentre i fatti pertinenti della presente causa si sono verificati in una data anteriore". Per la categoria, significherebbe che la direttiva non sarebbe applicabile alle concessioni iniziate prima di quella data.

Giuseppe Di Marco