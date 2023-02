Personale e fondi, picchetto davanti al Mazzoni

Molto partecipato, con oltre un centinaio di operatori sanitari, tecnici e amministrativi, il presidio di protesta (il secondo nell’arco di tre mesi) organizzato dalla Rsu unitamente a Cgil, Cisl, Uil, Fials e Ugl salute, ieri mattina, davanti la palazzina che ospita la direzione dell’Ast Ascoli all’ospedale ‘Mazzoni’, ha dimostrato che questa parte sindacale non ha alcuna intenzione di fermarsi se non otterrà quanto rivendica a tutela dei lavoratori. Dal Piano triennale per il fabbisogno del personale che vede il Piceno fanalino di coda con un tetto di spesa minore rispetto a quello degli anni passati, al mancato riequilibrio dei fondi contrattuali, sono diversi i motivi per i quali la Rappresentanza sindacale unitaria dell’Ast Ascoli insieme a Cgil, Cisl, Uil, Fials e Ugl salute hanno deciso di manifestare. "C’è stata un’ampia partecipazione – dice Giorgio Cipollini della Cisl –. I motivi della protesta sono molteplici, ma in primis per i finanziamenti nei confronti di questo territorio: a tutte le altre province sono stati aumentati, alla nostra sono stati invece tagliati di quasi due milioni di euro. E ancora, non è stato attuato il riequilibrio dei fondi. Avevamo avviato un processo virtuoso con l’ex assessore regionale al bilancio Guido Castelli, ma poi una volta che è andato via lui ci hanno sbattuto la porta in faccia. Dunque, ci ritroveremo ancora una volta con i fondi incapienti per pagare perfino le indennità contrattuali. Inoltre, la commissaria – continua Cipollini – ha stoppato completamente il processo di riorganizzazione dei servizi creando ulteriori problemi a una situazione già disastrata".

"I dipendenti sono arrabbiati e addirittura qualche dirigente alimenta anche la contrapposizione tra le organizzazioni sindacali a danno di tutto il sistema pubblico della sanità picena. Noi rivendichiamo, addirittura, l’applicazione del contratto del 21 maggio 2018, a partire dal riconoscimento dei tempi di vestizione. Il contratto prevedeva la cancellazione delle posizioni organizzative e dei coordinamenti e la trasformazioni in funzioni graduate a seconda delle responsabilità. Questo doveva essere attuato entro il 31 dicembre 2022: tutte le Ast hanno attuato questo processo, mancava solo quella di Ascoli che lo ha fatto velocemente, ci sono state le selezioni interne, ma qualcuno ha fatto opposizione contestando le risultanze, ovvero l’individuazione dei posti e i vincitori delle selezioni. Per cui ogni occasione è buona, strumentalmente, per bloccare questo processo. Il problema principale irrisolto è che la sanità pubblica è alla paralisi: ci sono 27 coordinatori facenti funzioni. Dunque, c’è assolutamente la necessità di riorganizzare".

Lorenza Cappelli