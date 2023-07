Personale mensa Rsa, retribuzioni arretrate e denunce USB

Acque agitate nelle Rsa di Ascoli e Acquasanta, dove il personale del servizio mensa, secondo quanto denunciato dall’Usb di Ascoli, "deve ancora ricevere alcune retribuzioni arretrate, in quanto non sono state pagate dalla vecchia gestione". "È la Gemos – continua Mauro Giuliani – la cooperativa a cui l’Ast (azienda sanitaria territoriale) di Ascoli ha deciso di affidare, dal primo luglio al 31 dicembre, con un contratto ponte, il servizio mensa delle Rsa Luciani di Ascoli e di Acquasanta. Fin qui nulla di nuovo. Il problema è come si è arrivati a ciò, con retribuzioni non pagate e le modalità di assunzione dei lavoratori". "È inaccettabile – dice ancora Giuliani – la condotta dell’Area Vasta 5 prima, e dell’Ast oggi, che non ha dato concreto seguito alle richieste sindacali per risolvere le criticità del servizio, con la conseguenza che oggi i lavoratori lamentano tre mesi di stipendio non pagato, oltre a tutte le spettanze di fine rapporto. A nulla sono serviti gli stati di agitazione e le mobilitazioni del personale, nonché le informative e le denunce promosse da parte del nostro sindacato. Tutto è rimasto immobile fino all’epilogo, che non poteva non essere diverso, senza condotte preventive che potessero salvaguardare i diritti dei lavoratori. I servizi sono stati garantiti soltanto grazie alla responsabilità dei lavoratori, che hanno continuato a prestare regolare attività".

"In attesa di comprendere se Ast e Gemos, a stretto giro, si renderanno conto di quanto accaduto e decideranno di porvi rimedio – conclude Giuliani – l’Usb, oltre ad assistere i lavoratori nel recupero delle pregresse spettanze maturate, è convinta che la soluzione migliore sia la reinternalizzazione del servizio e dei suoi addetti. Invieremo al nuovo direttore dell’Ast, Nicoletta Natalini, di prossimo insediamento, una missiva contenete queste nostre richieste".