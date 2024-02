Pesa l’assenza di Nestorovski. Bene Mendes

Undici finali alla fine, cinque da vincere a tutti i costi. In pratica se l’Ascoli avrà intenzione di salvarsi direttamente, senza ricorrere agli eventuali playout, dovrà ottenere il successo quasi una gara su due. Già a partire dalla prossima domenica in casa contro la Reggiana (avvio alle 16.15). Le filosofie, gli esperimenti tattici e i tentativi di esprimere un bel calcio, arrivati a questo punto, non contano più niente. Ciò che sarà rilevante da qui a maggio saranno soltanto i risultati e quel semplice calcolo matematico che, ad oggi, vede l’Ascoli costretto a correre a velocità doppia per cercare di recuperare il gap fatto registrare nella prima parte del campionato. Certamente se si cercherà di ragionare in questa direzione sarà necessario creare occasioni e fare più gol davanti. A commentare le difficoltà mostrate in attacco dai bianconeri è stato anche il patron Massimo Pulcinelli col suo solito post diramato via social dopo il pari col Brescia (1-1): "Portiamo a casa un solo punto. Peccato davvero, ma soffriamo molto negli ultimi metri a trovare la strada del gol. Undicesimo gol del nostro bomber Pedro Mendes. Forza Ascoli carica!". Tolta la splendida stagione del portoghese infatti tutti gli altri attaccanti non stanno affatto contribuendo in termini di marcature. E questo rende tutto molto complicato anche se dietro invece si è raggiunta una certa solidità difensiva. Ieri mattina la squadra è tornata a lavorare al Picchio Village in vista del prossimo imminente impegno. Per smaltire i postumi dell’ultima gara disputata gli elementi scesi in campo martedì sera hanno svolto un lavoro di scarico. Nelle sedute che divideranno dal duello con i granata lo staff tecnico spera di poter recuperare qualche elemento, anche se le notizie che emergono dall’infermeria non sembrano così confortanti. Si dovrà attendere probabilmente la settimana che condurrà al match con la Sampdoria per rivedere all’opera il centrocampista Masini. Quest’ultimo uscito malconcio dalla sfida salvezza con la Feralpisalò (0-1). Idem per Gagliolo e Nestorovski che salterebbero anche l’impegno con la Reggiana. Continua a pesare, e non poco, l’assenza dell’attaccante macedone dal quale un po’ tutti si attendevano un prezioso contributo in termini di gol. Anche gli emiliani guidati da Nesta sono prontamente tornati in campo al Villa Granata training center. Le assenze certe saranno legate ai nomi di Romagna, Vergara, Crnigoj e Vido. Da valutare le condizioni di Varela.

mas.mar.