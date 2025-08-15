Pesca e aree protette, via al master Unicam

Da due settimane sono aperte le iscrizioni al 21esimo Master in Management Aree e Risorse Acquatiche Costiere (Marac) dell’Università di Camerino, sede di San Benedetto ed è l’unico master universitario inserito in un ristretto elenco europeo delle ‘good practices’ nel settore della blue economy. E’ diretto dal professor Alberto Felici ed è un punto di riferimento nell’alta formazione universitaria nella gestione del mare e della fascia costiera, anche fuori dai confini nazionali, poiché punto di riferimento dell’Ufficio Informazioni per l’Europa Occidentale delle Nazioni Unite. Un riconoscimento che è arrivato all’interno del progetto europeo WINBLUE – Women IN the BLUe Economy, finalizzato alla individuazione delle attività che maggiormente hanno contribuito alla parità di genere nel settore della Blue Economy attraverso la valorizzazione delle figure femminili facilitando la loro partecipazione nei settori incentrati sull’uso delle risorse acquatiche. "Questo risultato -dice il professor Felici, direttore del Master- è frutto non solo dell’alta percentuale di studentesse che si iscrivono al Master ma soprattutto del loro inserimento professionale nel mondo della Blue Economy ed anche della forte rappresentanza femminile. Abbiamo da sempre puntato sulla parità di genere, realizzando l’anno scorso in collaborazione con le Nazioni Unite la Giornata Mondiale della Donna Marittima". Il Master è coinvolto in un progetto di cooperazione internazionale, dove si occupa della formazione del personale del Ministero della Pesca del Kenya sulla istituzione e gestione di Aree Marine Protette.

Marcello Iezzi