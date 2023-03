Pesca, grido d’allarme delle volanti

Niente di nuovo sul fronte pesca: gli armatori tornano a protestare per lo scarso interesse dimostrato finora dal governo per le problematiche che da anni investono il comparto, soprattutto riguardo alla scansione temporale delle attività e alla cassa integrazione di cui i lavoratori di settore dovrebbero usufruire. A dire la sua, ancora una volta, è Enzo Raffaele, imprenditore capofila nel più ristretto ambito delle volanti, che ha organizzato una nuova raccolta firme attorno a un documento condiviso dai colleghi dell’Adriatico centrale e meridionale. Un documento che verrà ancora una volta inviato al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali perché se ne possa discutere in un confronto ‘de visu’. "Con il nuovo governo pare debba cambiare anche la direzione del Dipartimento pesca – dice Raffaele – sicché da quando abbiamo scritto la prima volta a Roma non abbiamo ancora ricevuto risposta. E oramai non ce la facciamo più: bisogna che le questioni che ci stanno a cuore vengano affrontate in modo approfondito, affinché la categoria possa tornare a lavorare in modo quantomeno sereno". A tenere banco, più di ogni altro tema, è la politica del fermo biologico. "Dobbiamo ancora capire in quale periodo la pesca delle sardine e delle acciughe sarà costretta a fermarsi – continua l’armatore – stando a quanto ne sappiamo maggio. Una soluzione che va rivista, e non con le alternative finora avanzate, ovvero tra giugno e luglio". Mesi fa le volanti sambenedettesi, postesi a capo di una cordata intenzionata ad incontrare i tecnici ministeriali, stilarono un documento che conteneva una serie di richieste fra cui, soprattutto, la proposta di spostare i due mesi di pesca da agosto a settembre, per due mesi consecutivi: in questo modo, scrissero i titolari delle volanti, si sarebbe favorito il ripopolamento della specie, senza spezzare a metà mesi in cui la pesca è particolarmente redditizia. "Siamo 22 imbarcazioni, di stanza in diversi porti che vanno da San Benedetto a Brindisi – prosegue Raffaele – la nostra categoria non può essere abbandonata a sé stessa". La sola rimodulazione del fermo biologico, comunque, non basterà: da risolvere c’è anche la mancata applicazione delle quote di pescato. Cosa che inevitabilmente ha effetti sui prezzi: il piccolo pelagico tirato a riva dalle volanti trova sempre meno spazio e finisce per essere battuto a valori stracciati. Infine, gli armatori chiederanno al Mipaaf di versare la Cisoa, misura d’indennizzo che non è ancora stata corrisposta alla categoria.

Giuseppe Di Marco