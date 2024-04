Pesca in crisi, Marinangeli:: "Le spese si sono ingigantite"

Il pesce c’è, e tanto, mentre di pescherecci se ne vedono sempre meno. È questa la fotografia offerta da Lorenzo Marinangeli sulla crisi della pesca in riviera. "Negli ultimi anni il cambio generazionale nel settore si è interrotto – dice il consigliere comunale – perché i sacrifici che la pesca comporta sono troppo alti. Il mare, di conseguenza, si sta velocemente spopolando". Il leghista e commerciante ittico spiega le cause del contesto di crisi: "Mantenere un peschereccio implica un costo di una certa entità – continua il salviniano – una spesa che ha bisogno di molto tempo per essere ammortizzata. A ciò si aggiunga che, per rispettare le normative europee della pesca a strascico, la nostra flotta deve lavorare meno giorni a settimana. In aggiunta ai periodi di fermo, infatti, gli armatori devono restituire un numero di giorni lavorativi in proporzione alla lunghezza del peschereccio. Da tenere in considerazione, inoltre, è anche il caro carburante, con il gasolio che oggi viaggia a 90 centesimi a litro. Infine, bisogna considerare che il nostro prodotto è entrato in un regime di concorrenza che include soprattutto competitor europei, in primis Croazia, Francia e Spagna". A risentire di tutti questi problemi non sono solo i titolari delle imbarcazioni: "Queste condizioni influiscono negativamente sui ricavi giornalieri, con forti ripercussioni su tutta la filiera – afferma ancora Marinangeli – Su ogni peschereccio si imbarca un equipaggio di minimo quattro persone, e quindi da esso dipendono almeno quattro famiglie. Le spese si sono ingigantite, e l’incasso è fortemente diminuito. Va bene salvaguardare la fauna marina, ma vanno salvate in primis le nostre imprese, e quindi trovo ingiusto ridurre drasticamente le giornate di lavoro per chi va in mare. Con un fermo di due mesi l’anno, a San Benedetto sono rimaste quattro coppie di volanti e due lampare. Eppure l’Adriatico è ancora un mare molto pescoso: negli ultimi tempi abbiamo grande abbondanza di merluzzi, triglie, polpi e mazzancolle. Alla prima occasione buona, però, l’armatore preferisce rottamare la propria barca. La pesca italiana viene ridimensionata a beneficio di altre nazioni, che non è detto abbiano le nostre stesse certificazioni, per un prodotto che non è paragonabile al nostro, in quanto a freschezza e prelibatezza. In tutto questo, l’Ue promuove l’installazione di telecamere a bordo, ma la verità è che i pescatori chiedono solo di vivere del proprio lavoro. Mi auguro che, dopo le prossime Europee, il settore venga nuovamente considerato".

Giuseppe Di Marco