Pesca un quintale di vongole durante il fermo

Era uscito in mare con un’autorizzazione speciale e nel frattempo aveva pescato 110 kg di vongole, nonostante il fermo pesca. Al rientro in porto, però, ha trovato il personale della guardia costiera che ha sonoramente sanzionato armatore e comandante. L’operazione si è svolta ieri mattina nel porto di San Benedetto. I molluschi pescati illegalmente, che erano ancora vivi, sono stati riportati in mare con una motovedetta della capitaneria di porto. A carico dell’armatore è stata disposta una sanzione di 2 mila euro e la decurtazione di punti sia alla licenza da pesca e sia al comandante dell’imbarcazione, trattandosi di una grave infrazione in materia di pesca marittima. L’attrezzo impiegato per la cattura delle vongole è stato posto sotto sequestro. In queste settimane i controlli sulla filiera della pesca, da parte del personale della capitaneria, sono stati intensificati, poiché si tratta di un periodo in cui è vietata la pesca fino al 30 aprile.