"Pescara del Tronto sparita e ci chiedono pure la Tosap"

A Pescara del Tronto, il paese che non c’è più, arrivano le cartelle della Tosap. La Provincia chiede il pagamento delle tasse ai terremotati ed esplode la polemica. "Siamo basiti – è il commento di Domenico Pala, ex sindaco di Arquata del Tronto – in questi giorni ci siamo visti arrivare le cartelle della Tosap (tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche), ci chiedono di pagare gli accessi alla strada provinciale, quando qui non esiste più nulla: nessuna attività, nessuna abitazione. Non c’è vita. Pescara del Tronto da quel maledetto 24 agosto del 2016 è scivolata a valle trascinandosi case, persone e le aspettative di chi questo territorio lo viveva. Invito le persone a riflettere sul nostro profondo dolore. Il passaggio per il garage che mi chiedono di pagare non esiste più, quel garage è stato distrutto dal terremoto, è diventato un rudere (nella foto). Credo che dopo il danno arrivi anche la beffa. Qui a Pescara del Tronto sono arrivate una ventina di cartelle, immaginate il nostro stato d’animo, la profonda indignazione, perché ci sentiamo presi in giro. È dal 2016 che siamo fuori casa, qui non c’è più nulla, rimane solo il diritto a pagare le tasse".

La questione è molto calda perché i cittadini sono fuori dalle loro case dal terremoto del 2016 e oltre i disagi provocati da questa situazione si sentono vessati anche dal caro vita e dalle tasse. "Cosa dobbiamo pensare? Che ci stanno prendendo in giro? Basta farsi un giro per capire la situazione in cui versa questo paese. Da quel maledetto 24 agosto 2016, una data che nessuno può dimenticare, qui non c’è più niente e probabilmente non verrà ricostruito nulla. Quindi spiegateci il motivo della richiesta di queste tasse. Già nel 2019 erano arrivate, ma ci chiediamo queste persone si rendono conto del disagio che stiamo vivendo? Abbiamo perso tutto: la casa, la nostra vita, purtroppo la ricostruzione è una partita lunga e ancora tutta da giocare, quindi chiedo che la situazione venga presa in seria considerazione e che nessuno osi mandarci più queste cartelle, lo dico per un profondo senso di giustizia e di rispetto".

Maria Grazia Lappa