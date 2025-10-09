Pescatori di frodo nei guai. Sequestri e maxi multe

Tre quintali di pesce sequestrato e sanzioni amministrative per 20 mila euro sono state comminate a tre pescatori di frodo che operavano nella zona della Riserva naturale della Sentina, a Porto d’Ascoli. Si è trattato di un’azione congiunta fra i finanziari del comando provinciale di Ascoli e i colleghi del reparto operativo aeronavale di Ancona impegnati in attività di controllo mirata alla tutela della salute pubblica e al contrasto della pesca illegale. I militari delle fiamme gialle hanno, alle prime luci dell’alba, sorpreso tre pescatori di frodo di rientro da una battuta di pesca nei pressi della Riserva Naturale Sentina nel Comune di San Benedetto. Sequestrati le reti e il pesce: i finanzieri di San Benedetto hanno richiesto una verifica sanitaria al Servizio Igiene dell’Ast che ha certificato il pescato come idoneo al consumo umano. A quel punto tutto il pesce che era stato pescato illegalmente, per di più in una Riserva naturalistica, anziché andare distrutto, è stato donato alla Caritas Diocesana di San Benedetto che da anni opera a sostegno delle persone più fragili. La decisione è stata accolta con vivo entusiasmo dalla struttura ecclesiale, impegnata nel promuovere i valori della solidarietà. Un’operazione che rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra legalità e solidarietà, evidenziando come il lavoro della guardia di finanza, sia di terra e sia di mare, contribuisca non solo alla lotta contro l’illegalità economica e ambientale, ma anche alla tutela della biodiversità marina e al rispetto di una risorsa fondamentale per l’economia locale.

ma.ie.