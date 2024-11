Pescatori in trasferta: in duecento partono per la visita al Papa

Sabato circa 200 pescatori sambenedettesi verranno ricevuti da papa Francesco, in virtù di un’iniziativa promossa dall’Apostolato del Mare collegata alla Giornata Mondiale della Pesca (celebrata il 21 novembre). Sono passati quattro anni dall’udienza cui partecipò, appunto, una delegazione della marineria assieme all’ex sindaco Pasqualino Piunti. Anche quell’evento ebbe un significato specifico: si legò, infatti, al progetto ‘A pesca di plastica’ lanciato proprio dai pescatori sambenedettesi nel medesimo periodo. "Ufficialmente dovrebbero partire tre pullman, ma potrebbero esserci altri mezzi – spiega Pietro Ricci – organizzati da altre sigle sindacali. Per noi è un evento importante: dopo quattro anni l’emozione è sempre la stessa. Sarà anche un importante momento di raccoglimento in cui confrontarsi. Noi aspettiamo sempre con ansia che il santo padre venga a San Benedetto: so che è molto difficile farlo venire in una piccola cittadina come la nostra, ma sarebbe una cosa bellissima". "C’è stata una grande risposta a questa iniziativa e ne sono contento – aggiunge Don Giuseppe Giudici – papa Francesco ha sempre elogiato la marineria sambenedettese per la sua opera costante di pulizia dei fondali: questa cosa ha dato sempre nuovo slancio ai pescatori, che hanno portato avanti l’iniziativa con grande senso di responsabilità".