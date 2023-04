Pescatori, si naviga ancora a vista

In quale periodo le volanti devono rimanere in porto? A maggio o a giugno? È questo il dubbio che attanaglia gli armatori sambenedettesi, costretti a navigare a vista in un mare di incertezze che riguardano l’intera categoria. Incertezze a cui si aggiunge il timore che la tarda primavera sempre reca con sé: la paura, cioè, di vendere il proprio pescato a prezzi stracciati per l’immensa mole di prodotto riversata sul mercato. Problemi a cui dovrebbe porre rimedio il governo centrale, al quale gli imprenditori ittici si sono rivolti ottenendo, di contro, soltanto l’eco delle proprie rimostranze. "Abbiamo scritto mesi fa al Ministero delle Politiche agricole – afferma Enzo Raffaele, capofila della protesta – e abbiamo rivolto il nostro appello anche al ministero di più recente costituzione, ma niente: non abbiamo ricevuto alcuna risposta alle nostre richieste e proposte relative al fermo biologico". In tal senso, è stata anche formata una cordata di 22 armatori, e questa ha indirizzato una missiva al dipartimento Pesca del Ministero dell’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste.

La lettera avanza l’idea di spostare il fermo pesca del piccolo pelagico – ovvero acciughe e sarde – nel periodo che va dal 1° agosto al 29 settembre: in questo modo, scrivono i titolari delle volanti, si favorirebbe il ripopolamento della specie, senza incidere negativamente nei mesi in cui la pesca è maggiormente redditizia. In questo momento, però, il problema è anche un altro: gli armatori, infatti, non sanno quando doversi fermare. "Fino a due anni fa – continua Raffaele – il fermo acciughe era dal 1° al 31 maggio, ma l’anno scorso, data la situazione di crisi dovuta alla guerra e al caro carburante, ci fu detto di fermarci dal 20 giugno al 20 luglio. Quali tempistiche dobbiamo rispettare nel 2023? Ad appena quattro giorni dall’ipotetico inizio del fermo non ci sono state date precise indicazioni in merito. Non è possibile continuare così: per noi è fondamentale organizzare il nostro lavoro per tempo".

Cosa faranno, gli armatori, all’inizio del mese prossimo? "So che molti di noi torneranno in mare – prosegue l’imprenditore – ne va del futuro delle nostre famiglie e dei nostri equipaggi". Un’intera categoria che peraltro attende il riconoscimento della Cisoa, cassa integrazione estesa anche a questo comparto. Infine, gli armatori sperano che vengano applicate le quote di pescato che ciascuna imbarcazione può trarre a riva: "Con queste – conclude Raffaele – i prezzi del mercato si riequilibrerebbero".

Giuseppe Di Marco