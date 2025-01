Peschereccio affondato, spauracchio inquinamento

Messa in sicurezza, evitare sversamenti di liquidi inquinanti, ricerca delle cause che hanno determinato l’affondamento del peschereccio San Gerardo e recupero del relitto. Sono queste le priorità della capitaneria di porto che sta operando sotto la guida del comandante, capitano di fregata Alessandra di Maglio. Procediamo per ordine. In materia di messa in sicurezza, Remo Foracappa, amatore del natante affondato sulla punta del molo sud, intorno alla mezzanotte fra domenica e lunedì, ha disposto l’impiego delle panne assorbenti per circoscrivere la zona in caso di eventuali sversamenti.

Nelle taniche del peschereccio, lungo 18 metri, ci sono la bellezza di 3mila litri di gasolio, pertanto c’è da fare molta attenzione. Ieri sono scesi di nuovo in acqua i sub del Primo Nucleo Sommozzatori della guardia costiera diretti dal comandante Giuseppe Simeone, per ispezionare lo scafo ed hanno verificato la presenza di un piccolo squarcio, di circa 30 centimetri, sotto la chiglia. Al momento non si riesce a vedere altro perché la visibilità è ridottissima a seguito del sedimento fangoso che ha già inglobato parte dello scafo, per cui non è possibile verificare eventuali altri danni fino a quando non sarà sollevato e portato a terra. I sub hanno anche eseguito una ricognizione dei fondali per accertare se il peschereccio è finito su una secca o se nella zona vi è la presenza di uno scoglio dove potrebbe aver urtato e che, pertanto, rappresenta un pericolo per la navigazione. Si ipotizza, a ogni modo, che l’eventuale urto sia avvenuto qualche centinaia di metri prima di arrivare nel punto in cui si trova il relitto e che il comandante, accortosi che lo scafo stava imbarcando acqua, abbia tentato una manovra di avvicinamento alla scogliera per porre in salvo l’equipaggio.

Ora l’impegno dell’armatore è focalizzato sul recupero del relitto che dovrà avvenire in tempi brevi, anche se al momento il San Gerardo, che si trova adagiato su un fondale di circa tre metri di profondità, è fuori dal canale dove transitano le imbarcazioni e, quindi, non rappresenta un ostalo impellente. La capitaneria di porto, a ogni modo, ha subito disposto l’avviso ai naviganti per segnalare il pericolo all’imboccatura dello scalo marittimo e subito dopo ha diffidato l’armatore del motopesca a porre in essere tutte le azioni finalizzate ad impedire ogni forma di inquinamento causato dall’eventuale fuori uscita di idrocarburi.

Marcello Iezzi