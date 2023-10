Pesci morti al laghetto: indagini in corso

I pesci nel laghetto di via Tito Pasqualetti a San Benedetto ieri sono stati trovati morti, galleggianti a pelo d’acqua. Un fenomeno sul quale sono in corso accertamenti per stabilire le cause della moria che domenica mattina ha suscitato un certo malumore tra i genitori che avevano portato i loro figli nell’area giochi del parco chi si trova tra la pineta centrale e la ferrovia. Il laghetto è parte integrante del "giardino giapponese" composto di rocce, una piccola cascata ed essenze arboree. Ora c’è da stabilire se il fenomeno è dovuto a un evento accidentale o se qualcuno ha gettato una sostanza tossica nella vasca che ha causato la moria di pesci.