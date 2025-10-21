Pestaggio a coppia di anziani. Funari deve rispondere del delitto

Giovedì il giudice del tribunale di Ascoli Angela Miccoli dovrà pronunciarsi anche sulla richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura a carico di Claudio Funari, 43 anni, accusato della violenta aggressione avvenuta a Comunanza il 23 dicembre 2024, nella quale ha perso la vita Renzo Paradisi, mentre la moglie Maria Antonietta Giacomozzi è rimasta gravemente ferita. Il procuratore di Ascoli Umberto Monti ha chiesto il rinvio a giudizio per Funari, difeso dall’avvocato Olindo Dionisi. A costituirsi parte civile sono stati la signora Giacomozzi e le due figlie della coppia, assistite dall’avvocato Mauro Gionni. La Procura contesta a Funari omicidio volontario ai danni di Paradisi, tentato omicidio e lesioni gravi nei confronti della moglie, oltre ai reati di violenza privata – per averle impedito di chiedere aiuto – e tentato incendio doloso, per aver cercato di appiccare il fuoco all’abitazione. Le accuse sono aggravate dalla premeditazione, dai futili motivi e dalla minorata difesa delle vittime, entrambe anziane. Secondo la ricostruzione della Procura, quella sera Funari avrebbe scavalcato la recinzione del capannone dove vivevano i coniugi, entrando da una porta laterale senza preavviso. I Paradisi stavano cenando quando l’uomo, fuori controllo, avrebbe iniziato ad accusarli di aver ostacolato una relazione sentimentale con una delle figlie, che invece lo aveva respinto. Dalle parole, la situazione è rapidamente degenerata. Funari avrebbe aggredito con violenza Renzo Paradisi, colpendolo con pugni e calci fino a farlo cadere a terra. Poi si sarebbe scagliato contro la moglie, colpendola e gridandole "sei cattiva", prima di romperle un vaso in testa e devastare l’abitazione. In un crescendo di follia, avrebbe preso carboni ardenti dalla stufa spargendoli per la stanza, minacciando di incendiare tutto. La signora Giacomozzi, nel tentativo disperato di chiamare aiuto, sarebbe stata bloccata: l’uomo le avrebbe strappato il telefono di mano e lo avrebbe lanciato verso la stufa accesa. Nel frattempo Renzo Paradisi, stremato, cercava di fuggire insieme alla moglie, ma Funari lo avrebbe raggiunto colpendolo nuovamente e sbattendogli la testa più volte sul pavimento. Quelle ferite, secondo i medici, sono state fatali: l’anziano è morto dopo alcuni giorni di ricovero in ospedale. Solo la telefonata improvvisa di una delle figlie, arrivata in quei concitati momenti, avrebbe interrotto la furia dell’aggressore, salvando la vita alla signora Giacomozzi, rimasta però gravemente ferita.

p. erc.