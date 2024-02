Pestaggio al Jolly, in tre a processo per lesioni aggravate

Di lesioni personali aggravate sono accusati tre ascolani finiti sotto processo davanti al tribunale di Ascoli per fatti avvenuti il 30 maggio del 2020 nel capoluogo piceno. All’attenzione del giudice quanto accaduto quel giorno in viale De Gasperi all’altezza del bar Jolly. Secondo l’impianto accusatorio della Procura di Ascoli, i tre ascolani di 31, 22 e 27 anni si avvicinarono ad un uomo per motivi che non sono stati mai chiariti. Quest’ultimo stazionava davanti alla fermata dell’autobus; quando i tre lo raggiunsero, cominciarono a colpirlo al volto con pugni e con calci nelle altre parti del corpo, fino a farlo cadere a terra. Un pestaggio che è proseguito anche quando la vittima era ormai inerme a terra, raggiunto da altri calci in varie parti del corpo, in particolare al volto. L’uomo fu soccorso e medicato per un trauma facciale ed escoriazioni. I tre presunti aggressori vennero poi denunciati e nei loro confronti la magistratura ascolana ha emesso un decreto di citazione diretta a giudizio. Sono difesi dagli avvocati Rita Occhiochiuso e Felice Franchi.