Pestaggio alla pineta: "Grottammare va salvata. Ci sono troppe baby gang"

La notizia del pestaggio di un sedicenne sotto la pineta Ricciotti di Grottammare, per mano di una baby gang, avvenuta nel tardo pomeriggio di giovedì, ha avuto un effetto deflagrante. E’ stato come scoprire una pentola di fagioli in ebollizione. E’ emerso un quadro preoccupante di bande di ragazzini che terrorizzano cittadini e commercianti, compiendo raid vandalici in ogni zona della città, appiccando incendi, danneggiando parchi, spaventando donne anziane nelle piazze.

"Non si fa prevenzione" il grido d’allarme dell’assessore alla sicurezza urbana Bruno Talamonti che snocciola una serie incredibile di eventi, per la maggior parte denunciati alla locale caserma dei carabinieri. "In una città turistica come Grottammare, di oltre 16 mila abitanti, in 5 anni sono cambiati 3 comandanti della locale stazione dei carabinieri e oggi siamo ancora senza e per di più, nella maggior parte delle notti non c’è una pattuglia che gira per la città". E’ un fiume in piena l’assessore Talamonti, che non ci sta a vedere la sua città in balia di un manipolo di ragazzini tra locali e d’origine straniera. "Un 14enne di origini dell’est Europa, residente a Grottammare su Instagram ha postato immagini in cui sotto la pineta Ricciotti maneggia una pistola con cartucce – prosegue Bruno Talamonti che poi elenca i fatti più rilevanti – L’estate scorsa due minori sono entrati nel museo dell’illustrazione contemporanea ed hanno tagliato due poltroncine. Sempre in estate in piazza San Pio e piazza Fazzini hanno terrorizzato alcune donne cercando di investirle con le biciclette. Vi è poi la serie di tentati incendi: uno sotto la pineta di piazza Kursaal spento con l’estintore dai gestori di un vicino pubblico esercizio; uno a capodanno sotto la pineta Ricciotti, spento dai vigili del fuoco; un altro sotto la pineta del parco 1° Maggio dove sono stati danneggiati anche i giochi per bambini; danni anche in zona Ischia-Ascolani; l’estate scorsa, di notte, hanno camminato sopra le auto in sosta in piazza San Pio, danneggiandole. L’elenco è ancora più lungo – aggiunge Talamonti – Un gruppo di minorenni che sta facendo terra bruciata sotto le pinete, sul lungomare e lungo il corso di Grottammare. Eventi spesso etichettati dalle forze dell’ordine come bravate di ragazzini. Non è così. Il fenomeno sta sfuggendo di mano. Tutti questi casi che ho denunciato per iscritto e tante volte ho chiamato chi di dovere , sono avvenuti in zone dove ci sono le telecamere di videosorveglianza. C’è qualcuno che ha visionato le immagini? Anche gli agenti della nostra polizia locale dovrebbe svolgere controlli fino a quando non termina il loro turno di lavoro. E’ dall’estate scorsa che faccio denunce, ma la situazione non mi pare sotto controllo. Un fenomeno che accade anche in altri comuni e in altre città che non dovrebbe essere sotto valutato. Ci sono le forze dell’ordine ed i tribunali per i minorenni. Va fatta prevenzione prima che accada qualcosa di molto serio".

Marcello Iezzi