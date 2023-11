Pestaggio choc a Pagliare: il giovane torna a casa

Migliorano le condizioni di salute del ragazzo di 23 anni aggredito a Pagliare. Ieri è stato dimesso dall’ospedale Mazzoni di Ascoli ed è tornato a casa. Intorno la famiglia che lo sta aiutando a riconquistare un po’ di pace. Il ragazzo è ancora sotto choc, ma le sue condizioni di salute sono in via di miglioramento. L’aggressione del 23enne ha destato preoccupazione ed allarme fra la popolazione di Spinetoli. Abbiamo cercato di sentire telefonicamente il sindaco, Alessandro Luciani, che non ha risposto alle nostre chiamate.

Un’aggressione brutale, in pieno giorno e nel centro, che ha portato al ferimento grave del ragazzo, trovato accasciato in strada, con la testa e il volto tumefatto, ed in una pozza di sangue e poi trasportato d’urgenza in ospedale dove, è stato tenuto in osservazione per due giorni con le condizioni di salute in miglioramento. Un’aggressione che poteva avere conseguenze molto gravi e che al momento non ha ragioni. Serrate le indagini dei carabinieri, che mirano ad individuare il presunto autore dell’aggressione. A lavoro i militari della stazione di Monsampolo e quello del Radiomobile di San Benedetto. In questi giorni sono state scandagliate le telecamere sparse lungo il tragitto percorso dai centauri, che al momento dell’aggressione avevano indosso dei caschi scuri. Da una prima ricostruzione dei fatti, sembra che i due hanno fatto perdere le loro tracce dirigendosi verso Spinetoli capoluogo. I militari subito dopo l’agguato hanno iniziato a raccogliere ogni elemento utile a ricostruire l’accaduto, sentendo alcuni testimoni presenti durante l’aggressione. Le indagini continueranno per ricostruire l’intera dinamica dell’accaduto e comprendere le ragioni sottese al violento episodio. Diverse le ipotesi al vaglio degli inquirenti. Secondo una prima ricostruzione la vittima è un ragazzo perbene, molto discreto, quindi per il momento non si esclude nessuna pista, neanche lo scambio di persona.

Intanto i cittadini puntano il dito contro gli aggressori e sperano che vengano al più presto catturati: "La giustizia sta facendo il suo corso – dichiarano – e speriamo che quanto prima si possa conoscere l’identità di queste persone che hanno colpito in maniera selvaggia e senza pietà un ragazzo innocente".

Maria Grazia Lappa