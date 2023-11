Pestaggio choc in pieno giorno a Pagliare

Aggressione choc a Pagliare. Scende dalla moto, s’avvicina ad un giovane di 23 anni, che aveva appena finito il turno ad un supermercato di Castel di Lama e stava facendo ritorno a casa in via Palazzi, e lo colpisce brutalmente. L’aggressore, in compagnia di un altro, dopo il pestaggio è risalito sulla moto e sgommando è fuggito via facendo perdere le sue tracce. La brutale aggressione si è verificata intorno alle 13, di lunedì scorso, in via Palazzi, sulla Salaria, all’altezza della rotatoria di Pagliare, in pieno giorno e sotto gli occhi increduli per quanto stesse accadendo. Le persone dopo lo choc iniziale si sono prodigate per portare i primi soccorsi al 23enne, che a causa dei pugni, era caduto a terra esanime. Subito è stato allertato il 118, sul posto è arrivata un’ambulanza che ha prestato le prime cure del caso e trasportato il giovane all’ospedale Mazzoni di Ascoli. Il ragazzo ha riportato profondi traumi alla testa, alla bocca e al volto, per i quali ci sono voluti diversi punti di sutura. Al momento si trova ricoverato all’ospedale in osservazione, probabilmente verrà dimesso nella giornata di oggi. Il giovane, sebbene non abbia riconosciuto i suoi aggressori, è riuscito ad avvertire il padre che in pochissimi minuti è accorso ad aiutarlo e a chiamare i soccorsi trovandolo in un bagno di sangue.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri della stazione di Monsampolo, che hanno dato il via alle indagini. I militari dovranno ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto lunedì scorso; al momento non si esclude nessuna pista. I carabinieri hanno iniziato ad ascoltare le prime frammentarie testimonianze e a lavorare sulle immagini delle videocamere di sorveglianza presenti nelle vicinanze del brutale pestaggio, per ricostruire la dinamica dei fatti: dalle parole dei pochi testimoni, gli aggressori sembravano conoscere le abitudini della vittima e il piano di aggressione sembrava organizzato. Le modalità in cui è avvenuta l’aggressione hanno suscitato viva impressione tra gli abitanti di Spinetoli: "Non siamo abituati alle aggressioni – dichiarano –, qui massimo ci scappa una scazzottata, questo modo di fare non ci appartiene. Purtroppo anche il Piceno che credevamo un’isola felice mostra tutte le sue vulnerabilità". Questo evento violento rievoca gli episodi del 2020, in cui in un agguato il maresciallo dei carabinieri Antonio Cianfrone morì, sempre a Pagliare, a pochi passi dalla ciclabile. Anche in quel caso Cianfrone era stato avvicinato da una moto, a bordo della quale presumibilmente si trovavano i coniugi Spagnulo, oggi in carcere, che avevano entrambi il viso integralmente coperto da un casco.

Maria Grazia Lappa