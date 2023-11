Pestaggio choc in pieno giorno, il padre del ragazzo: "A terra pieno di sangue, sono state delle belve"

Pagliare (Ascoli), 1 novembre 2023 – Lunedì, come tanti altri giorni, stava tornando a casa da lavoro da Castel di Lama. Erano da poco trascorse le 13, quando il giovane è stato raggiunto da una moto, con due persone, dal viso coperto dal casco integrale, che l’hanno aggredito brutalmente. Il 23enne si è sentito raggiungere dalla moto poi i colpi sferrati in faccia, probabilmente con un tirapugni, che l’hanno sorpreso e lasciato a terra sanguinante e in preda al panico.

Pestaggio choc a Pagliare in pieno giorno, il ragazzo è stato portato in ospedale (foto d'archivio)

Dopo essere rimasto sull’asfalto, nonostante il dolore e lo choc, ha avuto modo di raccogliere le poche forze, che gli erano rimaste e chiedere aiuto al padre, Gabriele, che è subito corso in strada a dare soccorso, nel frattempo le persone gli si erano fatte intorno e hanno prestato i primi soccorsi. Il padre adesso è pieno di rabbia e chiede giustizia.

"L’ho visto a terra, pieno di sangue, se la sono presa con lui, in due. Sono belve, quando li prendono devono restare in carcere. Ho visto le ferite riportate al viso, alla testa, alla bocca, era una maschera di sangue, non è stata una semplice aggressione, ma un tentato omicidio".

Il giovane è in via di miglioramento, ma resta in ospedale, al Mazzoni, in osservazione, probabilmente uscirà oggi, sono stati applicati diversi punti di sutura, ma sono le condizioni psicofisiche che preoccupano.

"Scene che un padre difficilmente dimentica. Ho nella testa quei momenti, era a terra contuso e sanguinante. Qualsiasi cosa possa essere successa, uno screzio, una parola di troppo, non giustifica questa violenza.

Alcuni testimoni, quando l’hanno visto crollare a terra hanno pensato al peggio, che l’avessero ucciso, per la violenza dell’aggessione".

Scene a cui la popolazione di Spinetoli non è abituata. Il ragazzo abita con la famiglia da un mese in via Palazzi, una vita ritirata la sua; casa e lavoro. Lo stesso padre aggiunge: "Quello che è successo sembra un regolamento di conti, un modo di fare che non è di queste parti".

Signor Gabriele, che cosa ricorda suo figlio dell’aggressione?

"Rammenta la moto che arriva e poi si ferma. E poco altro. E’sotto choc, ha paura. Mio figlio è un ragazzo tranquillo, molto riservato, spesso io e la madre lo preghiamo di uscire. Non si meritava che gli accadesse una cosa del genere".

Per fortuna vicino a tanta violenza c’è anche chi aiuta.

"Durante l’aggressione un giovane in macchina si è fermata e gli ha prestato i primi soccorsi, poi sono arrivati anche altre persone con l’acqua, che l’hanno aiutato, a loro va il nostro grazie. Continua a pensare che la violenza esercitata su mio figlio poteva avere conseguenze ben più gravi. Mio figlio poteva morire. Mi chiedo: il ragazzo è caduto a terra, altrimenti avrebbero continuato a colpirlo? Poteva sbattere la testa, poteva essere investito, ribadisco questo è stato un tentato omicidio. La nostra famiglia è sotto choc, adesso i carabinieri stanno indagando, abbiamo fiducia in loro e ci auguriamo che vengano presi e assicurati al più presto alla giustizia".