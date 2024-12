Pestaggio fuori da un locale, tre giovani nei guai

Volarono calci e pugni la sera del 30 gennaio 2022 in via Mentana a San Benedetto e tutto perché un ragazzo aveva inavvertitamente urtato un altro, finché la situazione non è degenerata. Di lesioni aggravate devono rispondere tre ragazzi, tutti di 21 anni residenti a San Benedetto; a loro è contestata anche l’aggravante dei futili motivi. Erano tutti presenti in un locale quando uno degli imputati, insieme ad altri rimasti ignoti, ebbe uno screzio con un coetaneo: per un urto fortuito venne spinto fuori dal locale con la scusa di un chiarimento; ma le parole lasciarono purtroppo subito spazio a pugni e calci da parte dei tre 21enni ora sotto processo e da altri che però non sono mai stati identificati. Un vero e proprio pestaggio che ha lasciato il segno sul ragazzo che ha subito la violenta ritorsione a colpi di calci e pugni al volto, tanto da dover far ricorso alle cure del pronto soccorso. Le indagini sono state svolte dai carabinieri di San Benedetto ed hanno portato al decreto di citazione diretta a giudizio a carico dei tre giovani difesi dagli avvocati Ugo Marini, Fabrizio De Vecchis e Sergio Gabrielli.