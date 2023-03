Pestaggio su ragazzino: il racconto in aula

E’ accusato di aver partecipato al pestaggio di un ragazzino Itcham Boutouil, marocchino da anni residente ad Ascoli ripetutamente finito all’attenzione delle forze di polizia. L’episodio risale al 6 novembre 2020 quando insieme a un minorenne albanese avrebbe picchiato il giovane ascolano, anche lui all’epoca minorenne, in rua della Campana. E’ stata la vittima a raccontare i fatti nell’ultima udienza. "Ero in giro con alcuni amici quando da un portone è uscito un ragazzo in bici. Ha iniziato a provocarmi finché non è arrivato un uomo più grande che mi ha preso alle spalle mentre il ragazzo ha iniziato a picchiarmi dando pugni e calci alle gambe, forse nel tentativo di farmi finire a terra". La vittima è riuscita in qualche modo a divincolarsi; benché stordito dai colpi e dolorante il ragazzino è riuscito ad allontanarsi verso Porta Cappuccina. Il giorno successivo i due si sono incrociati di nuovo. "C’era presente mio padre e lui, quello più giovane mi ha colpito deliberatamente con una spallata". Il padre ha visto poi arrivare un’auto dei carabinieri ai quali ha segnalato l’accaduto. Nei giorni successivi il giovane ascolano ha riconosciuto i suoi aggressori attraverso le foto che gli sono state mostrate dai carabinieri.