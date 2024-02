Pestata sotto casa: caccia all’aggressore

La vita delle ’gattare’ non è per niente facile e talvolta costa subire brontolii, minacce e perfino qualche dispetto, ma a una donna di 67 anni, residente a Villa Pigna è andata decisamente peggio. Picchiata a sangue da un uomo, convinto che i gatti devono catturare e mangiare i topi e non paté e crocchette, si trova ricoverata all’ospedale Mazzoni dalla sera di giovedì. Poiché la donna, d’origini straniere, è rimasta vedova, ad assisterla si alternano le amiche ’gattare’ delle diverse associazioni di animalisti che operano nel territorio. La malcapitata, che era stata già minacciata e spintonata la settimana prima da una donna all’interno di un supermercato di Ascoli, mai avrebbe immaginato un epilogo così drammatico. Giovedì sera l’uomo ha suonato al campanello dell’alloggio della donna che, ignara, è scesa nell’androne del palazzo dov’è stata, improvvisamente, aggredita a calci e pugni al torace, all’addome, alle gambe provocandole forti contusioni e sospette fratture, ma anche nelle parti intime e con tale violenza che ha subito una copiosa emorragia. Scattato l’allarme, il 118 l’ha trasportata al pronto soccorso in codice giallo. La sessantasettenne è rimasta in ospedale fino alla due della notte poi, nonostante le raccomandazioni dei sanitari, assistita dalle colleghe, ha deciso di firmare la dimissione, per non lasciare soli i mici. Una volta a casa, però, ha perso i sensi ed è crollata a terra.

Ci sono stati momenti di fortissima preoccupazione per chi la stava assistendo, che ha subito chiamato il 118. Ora la ’gattara’ è ricoverata in ospedale, ma non in pericolo di vita. I militari dell’arma della stazione di Villa Pigna hanno avviato subito le indagini e, data la delicatezza della situazione, hanno mandato ad ascoltare la donna una carabiniera. L’assalitore, che la donna dice di non conoscere, ha fatto perdere le sue tracce, ma ci sarebbero alcuni giovani che, sentendo le grida della poveretta chiedere aiuto, hanno visto l’autore della selvaggia aggressione. Si può anche non amare gli animali e in particolare i gatti, ma va ricordato che esistono normative che regolano la materia: "I felini che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat. La somministrazione di cibo e cura delle colonie (feline) da parte degli zoofili non può essere impedita. E’ vietato a chiunque ostacolare l’attività di gestione di una colonia o asportare o danneggiare gli oggetti impiegati".

Marcello Iezzi