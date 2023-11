Pet Therapy, il progetto compie i primi dieci anni

Il clown dalle bretelle rosse e jack, che vivono a Grottammare, compiono dieci anni di attività in ambito sociale. Hanno anche realizzato un progetto erasmus Be open minded in diversi Paesi europei. Gli animali possono avere un impatto terapeutico straordinario sulle persone. La pet therapy non è solo una tendenza, ma un metodo efficace per migliorare la salute mentale e fisica. Quello tra bambini e cani è un binomio speciale, che sempre più spesso viene utilizzato anche in ambito terapeutico, relazionale, comportamentale, di socializzazione. Lo sa bene chi è cresciuto con un animale domestico. Negli interventi assistiti con gli animali, il cane, sempre con l’ausilio di un operatore di pet therapy, diventa un "mediatore emozionale": aiuta a conoscere l’importanza del linguaggio non verbale, attraverso le carezze e le coccole che allontanano i cattivi pensieri, dona stimoli nei sensi e nelle relazioni.