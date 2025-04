Pet therapy per aiutare i fragili. Ecco il progetto con gli asini

Pet therapy anche con i ciuchini. Il corso per ‘coadiutore dell’asino’, ossia la corretta gestione degli animali, è attualmente in svolgimento a Casa La Speranza di Ama Aquilone a Castel di Lama, grazie alla sinergia tra la cooperativa, la Fondazione La Speranza ETS e IAL Marche Srl Impresa Sociale, capofila dell’iniziativa. Un progetto formativo che rappresenta molto più di un corso: è un’opportunità concreta per 14 ospiti della struttura terapeutica. Il corso – della durata complessiva di 82 ore – è finanziato da NextGenerationEU e promosso da ministero del lavoro e Regione, con il coordinamento di Confcommercio Ascoli e il supporto operativo del Centro per l’Impiego di Fermo.

"I protagonisti di questa nuova iniziativa sono il simbolo di una collaborazione storica che va oltre le sigle di appartenenza tra IAL e La Speranza - dichiara Isabella Sandroni, direttrice di Casa la Speranza e presidente della Fondazione La Speranza - in cui si è fortemente voluto spazi dedicati a cavalli e asini come parte integrante del nostro programma terapeutico. Un grazie particolare a Valentino Parlato e Rita Canovi, da sempre interlocutori di riferimento per portare avanti percorsi formativi seri e mirati, pensati su misura per le persone accolte".

Qesta collaborazione, nata ormai decenni fa, continua a generare progettualità innovative capaci di offrire agli ospiti della comunità strumenti professionali, valorizzando al tempo stesso le competenze relazionali ed emozionali acquisite grazie all’interazione con gli animali. "Questo corso - afferma Mariapaola Modestini, presidente della Cooperativa Sociale Ama Aquilone - è un esempio perfetto di come sia possibile coniugare formazione professionale, percorsi terapeutici e opportunità di reinserimento per persone fragili. La forte adesione e l’interesse suscitato dall’edizione in corso ha già spinto gli organizzatori a prevedere una nuova edizione a partire da metà maggio, aperta anche a chi non è accolto in comunità. Il corso, curato in questa edizione dalla Confcommercio di Ascoli Piceno, prepara alla figura del coadiutore negli Interventi assistiti con animali, un ruolo chiave all’interno di un’équipe multidisciplinare che lavora con asini, cavalli, cani, gatti e conigli, per attività con finalità riabilitative, educative e ludico-ricreative rivolte a persone con disabilità, disturbi psichici, problematiche neuromotorie, ma anche a soggetti sani.