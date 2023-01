Petardi al parcheggio di Torricella

Sono state consegnate alla Questura di Ascoli le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza del parcheggio di Porta Torricella oggetto del lancio di petardi in due occasioni, il 21 dicembre e il 23 causando danni alle scale che salgono a viale De Gasperi, ma soprattutto paura nelle quattro persone in particolare che si sono trovate a transitare in un’occasione. Le immagini immortalano chiaramente il volto di due ragazzi, uno dei quali colto nell’atto di lanciare qualcosa nella tromba delle scale.

Lo stesso momento, alle ore 13,13 del 21 dicembre, in cui le telecamere che controllano la porta di uscita dalla zona scaleascensore di viale De Gasperi per dirigersi verso la passerella che attraversa il Tronto fino al parcheggio vero e proprio inquadrano prima il fumo bianco conseguenza dell’esplosione e poi quattro persone.

Si tratta di tre donne e un uomo che probabilmente si stavano recando verso il parcheggio coperto di Porta Torricella gestito dalla Saba per riprendere le proprie auto e che sono state. Particolarmente provata una delle donne che si è piegata su se stessa per la paura rimediata a causa della potente deflagrazione. Quanto registrato dalle telecamere si vede molto chiaramente e la concomitanza degli orari fa ricadere altrettanto chiaramente la responsabilità del lancio del petardo su un soggetto in particolare, un giovane per la cui identificazione si sono adoperati gli agenti di polizia.

p. erc.