Petardo al Del Duca, ora lavori sociali

Ha patteggiato la pena, tramutata seduta stante nello svolgimento di lavori di pubblica utilità, il tifoso dell’Ascoli di 49 anni accusato di aver lanciato un petardo all’interno dello stadio Del Duca in occasione dell’incontro di calcio Ascoli-Ternana del 14 agosto 2022. Difeso dall’avvocato Umberto Gramenzi, l’uomo aveva presentato istanza in questo senso, come consente la legge, che è stata accolta dal tribunale di Ascoli. Per quella stessa partita il questore di Ascoli ha in precedenza emesso un daspo della durata di un anno nei confronti di un tifoso della Ternana. Oltre a due tifosi ascolani già raggiunti da provvedimento daspo per possesso di artifizi pirotecnici, un sostenitore della squadra ospite al termine della gara, mentre si trovava all’interno dell’impianto sportivo, nel settore dedicato, si è reso responsabiledel danneggiamento di un pannello metallico posto a delimitazione e protezione della tribuna Mazzone.