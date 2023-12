Petardo in pineta: albero a fuoco

Con l’avvicinarsi del Natale e soprattutto dell’ultimo dell’anno, i ragazzi hanno iniziato ad accendere giochi pirici di varia natura, in luoghi aperti pensando, probabilmente, di non causare danni. Ma non è quasi mai così.

Nella tarda serata di sabato, intorno alle ore 22,30, i vigili del fuoco di San Benedetto sono dovuti accorrere a Grottammare, dove la chioma di un grosso pino, nella bambinopoli tra la ferrovia e via Francesco Crucioli (Pineta Ricciotti) era andata a fuoco. I pompieri, intervenuti con un’autobotte e la campagnola idrica, hanno spento le fiamme in poco tempo salvando la pianta proprio al centro dei giochi per bambini. A terra un tappeto di pigne bruciate, ma l’albero sembra non aver subito particolari danni. I pini sono piante che contengono resina e sono tra quelle più infiammabili, per cui è sconsigliabile accendere qualsiasi fuoco, anche petardi e giochi pirici, all’interno di pinete e parchi pubblici.

In generale comunque, botti e petardi sono pericolosi anche all’aperto perché oltre al rischio concreto di provocare incendi, come accaduto ieri, terrorizzano animali domestici e selvatici, che a volte muoiono letteralmente di paura a causa di infarto.