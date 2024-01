Petizione contro gli autovelox

Proseguono assidui i rilevamenti della velocità con apparecchiature elettroniche lungo la provinciale Valtesino in località San Salvatore, anche nelle ore serali e cresce il malumore degli automobilisti che firmano le due petizioni in atto. Quella promossa dall’avvocato Roberta Capocasa, consigliere di minoranza al comune di Ripatransone, attraverso il sito on line, ha superato quota seicento firme, un po’ meno quelle raccolte da un altro avvocato, in questo caso cartacea. La petizione on line è stata predisposta per essere inviata alla Provincia, al Prefetto e alla Procura della Repubblica di Fermo, quella cartacea, invece, è una lettera da inviare all’amministrazione comunale di Ripatransone. "La gente si è stancata – afferma un operatore commerciale della Valtesino – Va bene il controllo della velocità, ma fatta in questo modo è una pressione che non si sopporta più. Troppe multe".