Pezzola carica la Samb: "Stiamo bene"

"Stiamo bene e lavoriamo sempre intensamente. Contro il Forlì ci attende una gara difficile ma vogliamo confermare tutto ciò che di buono abbiamo fatto in queste prime partite della stagione". Parole di Leonardo Pezzola rilasciate ai microfoni del quotidiano on line La Nuova Riviera. "La squadra sta bene – aggiunge il centrale rossoblù – e dobbiamo dare sempre il massimo negli allenamenti. Tanti di noi stanno vedendo la serie C per la prima volta. Dovremo essere sempre concentrati". Pezzola è alla sua terza stagione con la Samb. La scorsa estate nonostante richieste di Serie C ha deciso di restare in rossoblù, vincendo poi il campionato. "Con la piazza – dice – si è creato un legame particolare. A San Benedetto sto benissimo. Sia io che la società volevamo continuare questo cammino e non ci abbiamo messo troppo tempo a trovare un accordo".

Non è comunque la prima volta che il centrale rossoblù gioca in Serie C. "Dopo aver salutato la Primavera dell’Empoli ho giocato con il Piacenza e il San Donato E’ stato però un periodo difficile, lo ammetto, anche se ero alla mia prima esperienza tra i grandi. Il mio ruolo di difensore centrale è molto delicato e quando è arrivata la chiamata della Samb ho subito accettato. Ora ho due anni di Serie D alle spalle e mi sento più pronto". Una difesa, quella rossoblù che ha subito solo un gol nelle tre gare finora disputare, compresa la Coppa Italia. "Il nostro reparto arretrato – analizza Pezzola– è composto da quattro ragazzi provenienti dalla Toscana visto che ci sono anche Alessio Zini e Filippo Tosi. Tutti gli innesti arrivati in questi mesi si sono subito calati nella categoria e hanno capito qual è la mentalità presente a San Benedetto. Ora, però, pensiamo solo al Forlì".

Sarà la classica seduta di rifinitura di oggi, rigorosamente a porte chiuse a sciogliere gli ultimi dubbi sulla formazione da opporre all’undici romagnolo reduce dalla vittoria sul Ravenna. Per il match con la formazione romagnola, saranno messi a disposizione, per i tifosi rossoblù che si recheranno allo stadio 400 posti auto in via Volta. Grazie alla proficua sinergia tra il presidente rossoblù Vittorio Massi e l’amministrazione del Comune di San Benedetto del Tronto nella persona dell’assessore Lorenzo Vesperini, che si sono attivati immediatamente per risolvere la problematica della carenza dei parcheggi, è stato ad oggi possibile reperire un totale complessivo di 400 stalli gratuiti in modo tale da venire incontro alle esigenze dei tifosi. L’Amministrazione comunale è già al lavoro per individuare ulteriori opportunità per permettere ai tifosi di parcheggiare durante gli eventi sportivi; opportunità che saranno comunicate nei prossimi giorni. L’apertura dei cancelli del Riviera è fissata per le ore 18.30.

Benedetto Marinangeli