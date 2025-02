Pezzola carica la Samb:: "Torniamo al successo"

"Siamo assolutamente tranquilli. Dobbiamo continuare a giocare come sappiamo ed ogni domenica fare di tutto per vincere". Le parole di Leonardo Pezzola nella trasmissione A ritmo di Samb in onda su Vera Tv sintetizzano il momento che si sta vivendo in casa Samb dopo i due pareggi consecutivi con Fossombrone e Roma City. "Magari - aggiunge Pezzola - un piccolo calo ci può anche stare, ma non ci siamo assolutamente accontentati dei dieci punti di vantaggio sulle seconde. Sappiamo che la strada verso la Serie C è ancora lunga e ne siamo consapevoli. San Benedetto è una piazza bellissima, una delle migliori in cui uno possa chiedere di giocare a calcio e chi viene qui sa cosa l’aspetta. Ma spesso si lascia trasportare un po’ troppo dall’emotività del momento. Abbiamo abituato tutti benissimo con la striscia positiva di dieci vittorie consecutive ed è normale che al minimo pareggio si parli di un calo. La pressione è tanta e siamo consapevoli del fatto che ogni domenica dobbiamo giocare per vincere. Lo ripeto siamo tranquilli e lavoriamo serenamente per raggiungere il nostro obiettivo".

Undici partite alla fine, dieci i punti di vantaggio su L’Aquila e Teramo. Le abruzzesi puntano ad un crollo della Samb. "Non ci sarà assolutamente - sentenzia Pezzola - dobbiamo solo pensare a noi stessi senza guardare ciò che le altre faranno. Non bisogna dimenticare che il girone di ritorno è più difficile dell’andata. Ogni partita è una finale, soprattutto con le formazioni di media e bassa classifica che sono le più difficili da affrontare. Ciò che non deve mai mancare è la prestazione. Domenica - conclude Pezzola - bisogna invertire la rotta".

Kevin Candellori sarà sottoposto domani ad una visita specialistica dopo l’infortunio al retto femorale della coscia destra rimediato contro la Roma City. Confermata una lesione, per il centrocampista si prospetta qualche settimana di stop. Tutto ok invece per Alessandro Sbaffo che sta lavorando in piscina e in palestra. Oggi capitan Umberto Eusepi, che ieri è tornato a correre, si toglierà il gesso al polso sinistro operato e indosserà un tutore. Per la trasferta di Avezzano del 23 febbraio torneranno disponibili Zini e Lulli, con il primo che proverà a rientrare già domenica prossima contro il Castelfidardo.

Benedetto Marinangeli