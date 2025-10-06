Pezzola scommette sulla Sambenedettese: "Credo in questa squadra, siamo in crescita"

Altro esame passato a pieni voti dalla giovane Samb. Contro la Sassari Torres, Eusepi e compagni hanno dato un’altra dimostrazione di grande maturità ma allo stesso tempo sono stati protagonisti di una prestazione importante sotto il profilo tecnico tattico. Un primo tempo eccezionale, mentre nella ripresa la Samb si è tirata troppo dietro, dando campo ai padroni di casa che hanno provato a riaprire il match ma senza successo. Dopo la gara con il Bra al Riviera, la porta difesa da Orsini resta inviolata per la seconda partita della stagione. Un altro dato statistico da tenere in considerazione. Ora sono quattordici i punti in classifica a smentire chi aveva collocato la Samb tra le candidate alla retrocessione. "Credo molto in questa Samb – dice Leonardo Pezzola – e so che possiamo fare bene in questo campionato. Il successo sulla Torres è il terzo consecutivo ma non dobbiamo esaltarci ma restare con i piedi per terra. Ci vuole il giusto equilibrio perché il campionato è lungo e difficile. Tutti, ad inizio stagione, ci hanno definito come la squadra materasso del girone. Ma stiamo dimostrando che ogni domenica contro di noi bisogna giocarsela".

Pezzola, poi, elogia la prestazione della Samb a Sassari. "Abbiamo disputato – dice – un primo tempo ad alti livelli. Siamo stati cinici capitalizzando in gol le occasioni che siamo riusciti a costruire. E’ stato molto importante andare all’intervallo sul 2-0. Il secondo tempo è stato più di sofferenza ma anche questo fa parte del nostro percorso di crescita. Abbiamo gestito poco il pallone, difendendo troppo nella nostra area di rigore, ma siamo stati bravi a portare a casa un altro risultato positivo. Dobbiamo migliorare e lo sappiamo. Siamo in crescita e dobbiamo continuare così". Per Pezzola si tratta della prima esperienza da titolare in Serie C dopo le parentesi poco fortunate con Piacenza e San Donato Tavernelle. Con Zini a fianco le sue prestazioni sono cresciute in modo esponenziale, senza nulla togliere a Dalmazzi che può recuperare con calma dall’infortunio al piede. Ma quali sono le cause di questo sviluppo in positivo della Samb nelle ultime gare è sempore il difensore a spiegarlo.

"Riportiamo in campo i concetti che proviamo in settimana – risponde Pezzola – il lavoro che svolgiamo quotidianamente al campo sta uscendo fuori con la Samb che è in continua crescita. Sappiamo che in questo campionato ci sarà da soffrire perchè ci troveremo difronte formazioni molto agguerrite. E per questo motivo non si dovrà abbassare la guardia, ma ci presenteremo con ottimismo all’appuntamento di domenica prossima con il Ravenna. La sconfitta casalinga con il Carpi ci è servita da scossa. Per qualcuno era impensabile che la Samb avesse questo cammino, ma non per noi. Ora abbiamo collezionato tre vittorie di fila ma dobbiamo continuare a lavorare perché – conclude Pezzola – ogni domenica sarà una battaglia". Eusepi e compagni osserveranno due giorni di riposo per ritrovarsi martedì al Centro Sportivo Orlano Marconi di Stella di Monsampolo per preparare il match interno contro la capolista Ravenna che ha superato la Juventus Next Gen per 4-2. Previsto ancora una volta un Riviera delle Palme stracolmo di tifo a spingere i ragazzi di Palladini.

Benedetto Marinangeli