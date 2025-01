Pianeta Servizi sociali: "Tante le famiglie che ci chiedono un aiuto"

Rispondere alle esigenze dei più fragili e rendere la città ‘a misura di tutti’, senza lasciare indietro nessuno. Questo l’obiettivo, per il nuovo anno, dell’assessorato ai servizi sociali guidato dal vicesindaco Massimiliano Brugni, dopo che gli ultimi mesi del 2024 erano stati caratterizzati dall’erogazione, da parte del Comune, di buoni spesa elettronici e bonus per gli affitti rivolti alle famiglie in difficoltà.

Assessore, partiamo a queste ultime due iniziative: quali sono stati i numeri?

"Per i buoni spesa abbiamo investito 200mila euro e sono arrivate quasi mille domande. Al bando per gli affitti, invece, hanno risposto in 330 e sono stati investiti 400mila euro. In merito all’emergenza abitativa, poi, anticipo che a giugno verrà stilata la nuova graduatoria per l’assegnazione delle case popolari, dopo che nel precedente mandato ne avevamo consegnate circa 140".

La povertà, in città, è in aumento? Che sensazione ha?

"In tanti si rivolgono ai nostri sportelli per parlare con gli assistenti sociali. In alcuni casi prevediamo anche degli aiuti straordinari dal punto di vista economico. Le richieste di aiuto sono tante e stiamo cercando di potenziare i nostri uffici con l’inserimento di altri assistenti. Tengo a precisare che è stato rafforzato anche l’Ambito territoriale sociale, che raggruppa nove Comuni e di cui Ascoli è capofila. Sono tanti i progetti che l’Ambito mette in campo annualmente".

Ci può fare qualche esempio?

"Posso citare l’Home Care Premium, che è rivolto a soggetti non autosufficienti, maggiori d’età e minori, che siano disabili e che si trovino in condizione di non autosufficienza. Questo è finalizzato all’erogazione di contributi economici mensili per il rimborso di spese sostenute per l’assunzione di un assistente familiare, ma anche di servizi socio assistenziali. E’ un’iniziativa dedicata alle famiglie con dipendenti e pensionati pubblici, nonché per i loro parenti".

Sul fronte del lavoro, invece, quali sono le opportunità?

"Un risultato importante è quello raggiunto tramite i tirocini di inclusione sociale per le persone disabili o con difficoltà economiche. Il progetto mira a favorire un loro inserimento lavorativo. Poi c’è anche l’assegno di inclusione che dà una mano concreta a molti concittadini".

Quando termineranno i lavori del ‘Dopo di noi’?

"Tra un paio di mesi avremo quattro nuovi appartamenti da destinare a dieci persone con disabilità, che potranno così vivere in autonomia. E’ la seconda iniziativa, in tal senso, dopo le prime abitazioni consegnate già nel 2022".

Infine, gli anziani: quali saranno le iniziative promosse nel nuovo anno per la terza età?

"Proseguirà il progetto ‘Antenne per un sorriso’, che consente di individuare gli over 65 che vivono soli e che hanno bisogno di aiuto. Così come ‘Attivamente’, con corsi di teatro, ginnastica e tanto altro al circolo Tofare. Supporteremo anche i circoli presenti in città e, davvero, anche nel 2025 non lasceremo indietro proprio nessuno".

Matteo Porfiri