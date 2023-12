Piani del porto, Torquati attacca:: "A noi lasciano le briciole"

"Chi ha deciso che a San Benedetto va fatta una nuova vasca di colmata? Il comune ne era al corrente? Forse è il caso di istituire un nostro ente porto". È con parole durissime che l’ex assessore Nazzareno Torquati commenta la suddivisione dei fondi per lo sviluppo dei porti voluto da Palazzo Raffaello. Circa 170 milioni, di cui 18 sono stati riservati a San Benedetto per la realizzazione di un’ulteriore cassa di colmata: con questo progetto, la regione intende porre fine allo storico problema dei fondali Piceni, contro i quali vanno periodicamente – se non quotidianamente – ad incagliarsi le imbarcazioni. "Una vasca ce l’abbiamo già – commenta Torquati – e di fanghi siamo già pieni. Era stato promesso che la cassa di colmata di Ancona avrebbe preso i nostri fanghi, ma poi non è andata così e abbiamo dovuto attendere tre anni per capire come smaltire la sabbia dell’imboccatura. A che pro questa cassa, a chi serve? Peraltro con quella attuale abbiamo comunque avuto turbolenze al porto e disagi alla navigazione". Secondo quest’ottica, il piano dei porti non rappresenterebbe un’adeguata risposta alle esigenze di rilancio che pone, da anni, il litorale Piceno.

"Perché non pensiamo a usare la zona nord del porto per insediamenti legati alla cantieristica? – continua Torquati – O ad un terzo braccio sostenibile con pontile carrabile? Su cinque porti, quasi 110 milioni vanno ad Ancona, perché? Bisogna pensare ad un’economia di scala e potenziare le altre infrastrutture, in modo da non ingolfare i porti già sufficientemente sviluppati". La reprimenda quindi viene estesa al civico 124 di Viale De Gasperi: "Vorrei sapere se il comune era al corrente di questo piano – conclude Torquati – e chi ha preso questa decisione. Riceviamo le briciole anche se, in quanto a canoni demaniali, siamo i maggiori contribuenti. Abbiamo strutture importanti, pertanto dobbiamo essere trattati come rispetto. In alternativa, consiglio di seguire l’esempio di Giulianova, che ha istituito un proprio ente porto. I vantaggi sarebbero enormi: potremmo accedere a risorse per conto nostro e ottenere l’accensione di mutui milionari. Adesso, invece, per qualsiasi iniziativa dobbiamo chiedere il permesso all’Autorità Portuale. Penso sia un sistema poco efficace". A lavorare sul terzo braccio del porto, fino a poco tempo fa, era stato anche un pool di esponenti della maggioranza – e non solo – comunale. Al centro del progetto, il rilancio della diportistica, nonché il potenziamento dei cantieri e delle attività turistico-ricettive.

Giuseppe Di Marco