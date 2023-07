"Piano antenne, nessun confronto con i cittadini"

Alessandra Manigrasso (Movimento Cinque Stelle) e Gian Filippo Straccia (Comunità in movimento per Grottammare) avevano chiesto la sospensione della discussione del piano delle antenne in Consiglio, tuttavia è stato approvato. Ora i due esponenti affermano che si può fare politica senza una presenza nelle istituzioni. "Le proposte politico-amministrative si avanzano a chi dà l’indirizzo politico e non agli uffici, che con impegno e competenza cercano di attuarli – affermano Manigrasso e Straccia –. Quindi, se sosteniamo a ragion veduta che l’approvazione del piano delle antenne necessitava di passaggi pubblici, affinché fosse condiviso con la città, dovevamo chiederlo soltanto a chi è deputato alla approvazione. Non c’è stata neanche un’assemblea pubblica per farlo conoscere ai cittadini. Nel mese della partecipazione nessuno, tanto meno chi già sapeva che la società Leganet ci stava lavorando, ha ritenuto di doverne dare comunicazione. In tutti i Comuni, quando si approva un nuovo "strumento di gestione del territorio", ci si confronta con la cittadinanza, ma a Grottammare ciò non è di prassi".