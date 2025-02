"Piano antenne, promesse non mantenute"

"Il sindaco Fioravanti deve avviare immediatamente le procedure necessarie per dotare Ascoli di un piano antenne, nell’interesse di tutta la cittadinanza". E’ quanto chiedono i consiglieri di opposizione ricordando che ad ottobre scorso, avevano presentato un’interrogazione per chiedere conto all’amministrazione sulla mancata adozione del piano antenne, uno strumento fondamentale per regolamentare l’installazione delle antenne di telefonia mobile e tutelare la salute dei cittadini. Allora, il sindaco aveva risposto che il Comune avrebbe avviato il percorso per dotarsi di tale piano. "Tuttavia, a distanza di mesi, non è stato adottato alcun atto concreto per la sua realizzazione" dichiarano i consiglieri Francesco Ameli, Gregorio Cappelli, Andrea Dominici, Marta Luzi, Manuela Marcucci, Emidio Nardini e Angelo Procaccini. "Siamo fortemente preoccupati perché la mancata approvazione del piano antenne lascia piena libertà ai privati e agli operatori telefonici di posizionare antenne senza alcun criterio urbanistico e di tutela della salute pubblica. Ricordiamo – aggiungono – che entro il 31 marzo di ogni anno i gestori presentano ai Comuni il programma di sviluppo della propria rete per l’anno successivo. Senza un piano antenne, il Comune di Ascoli non ha alcun strumento per regolamentare queste installazioni e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici". Per questo motivo, i consiglieri di opposizione hanno presentato una nuova interrogazione per sapere a che punto sia l’iter di adozione del piano antenne e quali siano le reali intenzioni dell’amministrazione su questo tema.