Piano asfalti, due progetti per migliorare le strade

Nella riunione di ieri la Giunta del comune di Cupra ha approvato i progetti definitivi di due importanti opere stradali che fanno parte del Piano Asfalti. Ora il prossimo passo sarà la partecipazione al Bando Regionale che prevede contributi ai Comuni per la sistemazione delle strade e l’abbattimento delle barriere architettoniche, con la compartecipazione dell’Ente richiedente del 30% della spesa totale. "In cima alla lista delle strade da sistemare – spiega il sindaco Alessio Piersimoni – c’è via San Gregorio Magno. Il progetto prevede il rifacimento dell’asfalto, una nuova canalizzazione delle acque piovane per evitare il danneggiamento del manto bituminoso e la costruzione di gabbionate con materiali inerti nei punti a rischio smottamento. La seconda strada è via Kennedy, lungo la quale le Ferrovie ha eretto il muro di contenimento della massicciata. Ora il progetto prevede la realizzazione del marciapiede e la rete per lo smaltimento delle acque piovane. Nel Piano asfalti, ovviamente, ci sono molte altre strade su cui interverremo. Sono in contatto con la provincia per quanto riguarda via Gorizia, strada provinciale danneggiata dalle radici dei pini che la rendono pericolosa".