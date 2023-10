Piano asfalti, partono 10 cantieri

Tempo di bilanci sulla manutenzione cittadina: dopo mesi di critiche piovute dai banchi della minoranza, l’amministrazione comunale difende quanto fatto nell’arco di due anni. A levare lo scudo è uno dei massimi alfieri dell’attuale vertice, ovvero Domenico Novelli del Centro Civico Popolare. Il consigliere illustra nel dettaglio le opere anticipate nei giorni scorsi, rispondendo alle polemiche sugli asfalti e la qualità delle strade sambenedettesi. "L’amministrazione Spazzafumo ha realizzato e sta realizzando un gran numero di opere manutentive sulle strade cittadine – asserisce Novelli – A breve, in particolare, partiranno 10 cantieri. Saranno incluse via Marsala (450 metri), via Conquiste (400), via Colleoni (400), via Santa Lucia (300), via Madonna della Pietà (250), via Leopardi (250), via Golgi (100), via Ugo La Malfa (200) e via Mare lungo il lato ad est del sottopasso (200). Su viale dello Sport verranno sistemati tutti gli avvallamenti creati dalle radici delle piante per ristabilire un manto stradale più sicuro". Il centrista, inoltre, rammenta gli adeguamenti già portati a termine: questi coinvolgono via Monte San Michele (500 metri), via Sgambati (950), via Toscana (550), via Torino (2 chilometri), via Carducci (400 metri), via Asiago (450), via Tonale (200), via Galilei (300), via Dolomiti (50), via Dari (300), l’ingresso del molo sud (150), piazza Giorgini (100), via Carnia (200), via Formentini (150), via Colombo (200) e via del Correggio, di cui sono stati riasfaltati circa 50 metri all’altezza della palestra Curzi, "dove per anni non c’era proprio l’asfalto – specifica Novelli – cosa che ha creato molti disagi alle persone che ci abitano". Infine, il consigliere ricorda anche la piazzetta del mercatino in viale De Gasperi, per anni rimasta nel degrado, per un totale di ulteriori 100 metri. Le critiche dell’opposizione, quindi, vengono rispedite al mittente. "Con la nostra amministrazione – dice ancora il consigliere - finisce il tempo dei famosi asfalti solo ‘pre-elettorali".

Nei primi 24 mesi governo della città, nei fatti, sono stati realizzati e messi in cantiere circa 10 chilometri di nuovi asfalti, su strade in cui non si mettevano le mani da diversi anni. Il nostro impegno sarà quello di continuare lungo questo percorso, in modo tale da poter sistemare e migliorare la sicurezza di una sempre maggiore percentuale di strade del nostro comune". I riflettori della minoranza, a breve, verranno puntate su opere come il Ballarin, il lungomare centrale, l’ex Bambinopoli e la piscina.

Giuseppe Di Marco